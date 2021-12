Ibrahimovic: “Questi ragazzi mi fanno sentire più giovane. Rinnovo di Pioli? Fa piacere, ora tocca a me” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Zlatan Ibrahimovic ha commentato a Dazn il successo del Milan sul Genoa. Queste le sue parole: “Oggi ho fatto il massimo che potevo fare. Mi fanno divertire Questi ragazzi, mi fanno sentire giovane. Nelle ultime due partite abbiamo sbagliato noi, non sono stati gli altri più bravi. Purtroppo abbiamo perso due gare ma il campionato è ancora lungo”. Sul Rinnovo di Pioli: “Fa piacere. Ora devo rinnovare anche io. Se lui rinnova, Rinnovo io. Sono contento per lui che lo merita, sta facendo un grande lavoro e deve continuare così. Il Rinnovo è meritato”. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 2 dicembre 2021) Zlatanha commentato a Dazn il successo del Milan sul Genoa. Queste le sue parole: “Oggi ho fatto il massimo che potevo fare. Midivertire, mi. Nelle ultime due partite abbiamo sbagliato noi, non sono stati gli altri più bravi. Purtroppo abbiamo perso due gare ma il campionato è ancora lungo”. Suldi: “Fa. Ora devo rinnovare anche io. Se lui rinnova,io. Sono contento per lui che lo merita, sta facendo un grande lavoro e deve continuare così. Ilè meritato”. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

realferrarista : RT @MilanNewsit: Ibrahimovic a Sky: 'Contento per il rinnovo di Pioli ma ora devo rinnovare io. Questi ragazzi mi fanno divertire' https://… - Juan_ACM96 : RT @MilanNewsit: Ibrahimovic a Sky: 'Contento per il rinnovo di Pioli ma ora devo rinnovare io. Questi ragazzi mi fanno divertire' https://… - ACMilanInside_ : ?? DICHIARAZIONI POST PARTITA ?? ???Ibrahimovic ai microfoni di Sky: “Felice per il rinnovo di Pioli, ora tocca rinno… - pasto_388 : RT @MilanNewsit: Ibrahimovic a Sky: 'Contento per il rinnovo di Pioli ma ora devo rinnovare io. Questi ragazzi mi fanno divertire' https://… - Giacomobacci2 : RT @MilanNewsit: Ibrahimovic a Sky: 'Contento per il rinnovo di Pioli ma ora devo rinnovare io. Questi ragazzi mi fanno divertire' https://… -