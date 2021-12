Gucci, Ridley Scott contro gli eredi: "Ho preso i migliori attori al mondo, dovreste sentirvi fortunati!" (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Ridley Scott risponde per le rime alle accuse della famiglia Gucci, che ritiene offensive in modo allarmante, difendendo la scelta del cast, in particolare Al Pacino e Jared Leto. A Ridley Scott non vanno giù le critiche mosse dalla famiglia Gucci in un comunicato stampa di fuoco dopo l'uscita americana di House of Gucci. Il regista inglese definisce le parole degli eredi Gucci "offensive in modo allarmante" e ribatte di aver scelto i migliori attori al mondo per interpretarli. Ieri, gli eredi di Aldo Gucci - l'ex presidente della casa di moda del marchio Gucci, interpretato da Al Pacino in House of Gucci, si sono detti ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 1 dicembre 2021)risponde per le rime alle accuse della famiglia, che ritiene offensive in modo allarmante, difendendo la scelta del cast, in particolare Al Pacino e Jared Leto. Anon vanno giù le critiche mosse dalla famigliain un comunicato stampa di fuoco dopo l'uscita americana di House of. Il regista inglese definisce le parole degli"offensive in modo allarmante" e ribatte di aver scelto ialper interpretarli. Ieri, glidi Aldo- l'ex presidente della casa di moda del marchio, interpretato da Al Pacino in House of, si sono detti ...

Advertising

HeyRadu : @RobertEVoicu @victore_1974 Chiar astept pareri :) Ah si ca sa fie si mai interesant: - gazzettamantova : 'House of Gucci', la storia della casa di moda vista da Ridley Scott con Lady Gaga e Adam Driver In uscita il 16 di… - DrApocalypse : Ridley Scott replica alla famiglia Gucci: 'Ritenetevi fott*tamente fortunati' - umcofrebom : Detestei House of Gucci. Lady Gaga meh. Driver bananao. Pacino marromeno. Leto brilhante como sempre. Nota 3 de 10.… - infoitcultura : House of Gucci: gli eredi furibondi con il film di Ridley Scott pubblicano una lettera aperta -