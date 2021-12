Dove vedere Sassuolo-Napoli, streaming gratis OGGI LIVE e diretta tv Sky? (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il match Sassuolo-Napoli, valido per la quindicesima giornata di Serie A, si gioca OGGI mercoledì 1 dicembre alle ore 20.45 nel Mapei Stadium di Reggio Emilia. Gli azzurri cercano un successo per mantenere la vetta della classifica ma devono stare attenti ai neroverdi reduci dalla vittoria in casa del Milan. Le probabili formazioni di Sassuolo-Napoli Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: L’Inter batte il Napoli, il riepilogo del mercoledì di A La Lazio batte il Sassuolo, riepilogo domenica Serie A Accordo tra Roma e Napoli per Milik, Dzeko si avvicina alla Juventus E’ ripartita la Serie A, il riepilogo di ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il match, valido per la quindicesima giornata di Serie A, si giocamercoledì 1 dicembre alle ore 20.45 nel Mapei Stadium di Reggio Emilia. Gli azzurri cercano un successo per mantenere la vetta della classifica ma devono stare attenti ai neroverdi reduci dalla vittoria in casa del Milan. Le probabili formazioni di(4-3-3): Consigli; Toljan, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: L’Inter batte il, il riepilogo del mercoledì di A La Lazio batte il, riepilogo domenica Serie A Accordo tra Roma eper Milik, Dzeko si avvicina alla Juventus E’ ripartita la Serie A, il riepilogo di ...

