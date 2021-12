Advertising

sportli26181512 : #Barcellona, ultimatum a Dembelè: entro 15 giorni una risposta sul rinnovo: L'attaccante francese ha il contratto i… - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: ?? #Barca: Ultimatum a #Dembele, rinnovo entro 15 giorni L'attaccante francese è in scadenza di contratto e piace a #ManUtd e… - RaiSport : ?? #Barca: Ultimatum a #Dembele, rinnovo entro 15 giorni L'attaccante francese è in scadenza di contratto e piace a… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona ultimatum

Secondo il Mundo Deportivo gli agenti del giocatore avrebbero già lanciato segnali a club inglesi come Newcastle e Manchester United , mentre il francese sarebbe pronto a restare al...Entro 15 giorni una risposta. E' questo quanto chiede ila Ousmane Dembelè, attaccante con il contratto in scadenza il 30 giugno del 2022. Il club catalano teme che dall'1 gennaio il 24enne francese possa liberamente trattare con un altro club e ...L'attaccante francese ha il contratto il scadenza a giugno 2022. Il club catalano pretende una risposta a breve o sarà rottura ...Periodo difficile per il Manchester United, che rende scontento anche Cristiano Ronaldo: il portoghese pone le condizioni per la permanenza ...