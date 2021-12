Barbados diventa indipendente | addio alla Corona britannica

(Di mercoledì 1 dicembre 2021)ta, la più recente repubblica del mondo che ha dettoRegina Elisabetta II. Dopo 396 anni, il sole è tramontato sul regno della monarchiasull‘isola caraibica di, un evento unico ai giorni nostri che proclama la più giovane nuova repubblica. Una nuova era per, l’isola dei Caraibi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Dopo 400 anni, l'isola diuna Repubblica. Cade definitivamente la corona britannica sotto il cui protettorato era rimasta per secoli, ultimo legame di quella indipendenza ottenuta 55 anni fa dal Regno Unito. E ...CI sono state critiche rivolte al primo ministro delle, Mia Mottley, per aver invitato il principe Carlo - erede alla corona britannica - all'insediamento di Mason, e avergli concesso l'...Dopo 396 anni, il sole è tramontato sul regno della monarchia britannica sull‘isola caraibica di Barbados, un evento unico ai giorni nostri che proclama la più giovane nuova repubblica. Una nuova era ...Un passaggio che però è stato graduale come voluto dallo stesso primo ministro Mia Mottley, che ha guidato anche la cerimonia Dopo 396 anni di regno, infatti, l’isola caraibica ha deciso di separarsi ...