30 Novembre 2021 – Michingan, un 15enne apre fuoco in liceo: 3 morti e otto feriti. Elezioni Libia, dopo esclusioni di Saif Al Islam Gheddafi e Abdul Hamid Dbeibah escluso anche Khalifa Haftar. (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Sale a otto il numero delle persone rimaste ferite in un attacco a opera di un 15enne in un liceo di Oxford Township, in Michigan, in cui tre studenti sono stati uccisi. Il vicesceriffo della contea di Oakland, Mike McCabe, ha dichiarato che due dei feriti sono stati operati e che gli altri sei sono in condizioni stabili. I tre studenti uccisi sono un ragazzo di 16 anni e due ragazze di 14 e 17 anni. “La violenza armata è una crisi di salute pubblica che miete vittime ogni giorno. Abbiamo gli strumenti per ridurre la violenza armata nel Michigan. Questo è il momento per noi di riunirci e aiutare i nostri figli a sentirsi al sicuro a scuola“. Lo ha detto la governatrice del Michigan, Gretchen Whitmer, dopo la sparatoria a opera di uno studente 15enne in una scuola a Oxford ... Leggi su strumentipolitici (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Sale ail numero delle persone rimaste ferite in un attacco a opera di unin undi Oxford Township, in Michigan, in cui tre studenti sono stati uccisi. Il vicesceriffo della contea di Oakland, Mike McCabe, ha dichiarato che due deisono stati operati e che gli altri sei sono in condizioni stabili. I tre studenti uccisi sono un ragazzo di 16 anni e due ragazze di 14 e 17 anni. “La violenza armata è una crisi di salute pubblica che miete vittime ogni giorno. Abbiamo gli strumenti per ridurre la violenza armata nel Michigan. Questo è il momento per noi di riunirci e aiutare i nostri figli a sentirsi al sicuro a scuola“. Lo ha detto la governatrice del Michigan, Gretchen Whitmer,la sparatoria a opera di uno studentein una scuola a Oxford ...

