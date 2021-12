Usa, sparatoria in un liceo in Michigan: almeno 3 morti e 6 feriti. Fermato un 15enne (Di martedì 30 novembre 2021) Tre studenti morti e altre sei persone ferite in una sparatoria in un liceo in Michigan. Lo riportano i media americani, sottolineando che il presunto killer avrebbe 15 anni ed è stato Fermato dalla polizia. La strage è avvenuta alla Oxford High School di Oxford. Secondo quanto riporta la Cnn sul posto è stata recuperata una pistola. Il ragazzino frequenta il secondo anno delle superiori ha aperto il fuoco nella sua scuola. Tra i feriti c’è un insegnante. Oxford Township è una comunità di circa 22.000 persone a circa 30 miglia (48 chilometri) a nord di Detroit. Il vicesceriffo della contea di Oakland Mike McCabe ha dichiarato che non sono ancora note le motivazioni. Le autorità hanno arrestato il ragazzo a scuola. Recuperati anche diversi caricatori. La polizia ha ricevuto una lunga ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 novembre 2021) Tre studentie altre sei persone ferite in unain unin. Lo riportano i media americani, sottolineando che il presunto killer avrebbe 15 anni ed è statodalla polizia. La strage è avvenuta alla Oxford High School di Oxford. Secondo quanto riporta la Cnn sul posto è stata recuperata una pistola. Il ragazzino frequenta il secondo anno delle superiori ha aperto il fuoco nella sua scuola. Tra ic’è un insegnante. Oxford Township è una comunità di circa 22.000 persone a circa 30 miglia (48 chilometri) a nord di Detroit. Il vicesceriffo della contea di Oakland Mike McCabe ha dichiarato che non sono ancora note le motivazioni. Le autorità hanno arrestato il ragazzo a scuola. Recuperati anche diversi caricatori. La polizia ha ricevuto una lunga ...

