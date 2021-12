Plusvalenze Juventus, Elkann: "Collaboreremo con i pm" (Di martedì 30 novembre 2021) Il presidente di Exor John Elkann, ha parlato in una conferenza stampa che introduce l'investor day della holding finanziaria che possiede, nella cui ha anche toccato l'argomento riguardante le Plusvalenze della Juventus. Andrea Agnelli, presidente della JuventusPlusvalenze Juve, parla Elkann: "Vogliamo restare grandi" John Elkann, proprietario della Juventus, ha parlato delle prossime mosse del club bianconero sulle Plusvalenze fittizie. Questo quanto espresso: "Sulle indagini in corso, la Juventus collabora con i pm e confida nel poter far luce. Sono fiducioso nell'operato della magistratura, per quanto ci riguarda come Exor. Il club bianconero ora ha un nuovo cda, anche dei nuovi ad e ds come ha anche un ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 30 novembre 2021) Il presidente di Exor John, ha parlato in una conferenza stampa che introduce l'investor day della holding finanziaria che possiede, nella cui ha anche toccato l'argomento riguardante ledella. Andrea Agnelli, presidente dellaJuve, parla: "Vogliamo restare grandi" John, proprietario della, ha parlato delle prossime mosse del club bianconero sullefittizie. Questo quanto espresso: "Sulle indagini in corso, lacollabora con i pm e confida nel poter far luce. Sono fiducioso nell'operato della magistratura, per quanto ci riguarda come Exor. Il club bianconero ora ha un nuovo cda, anche dei nuovi ad e ds come ha anche un ...

