La cioccolata calda per chi soffre di cuore: è efficace contro gli infarti (Di martedì 30 novembre 2021) La cioccolata calda è una bevanda perfetta per scaldare i pomeriggi dei mesi più freddi. Cosa c'è di meglio di una tazza di cioccolata fumante mentre fuori piove o, peggio, nevica? È una coccola che ... Leggi su leggo (Di martedì 30 novembre 2021) Laè una bevanda perfetta per sre i pomeriggi dei mesi più freddi. Cosa c'è di meglio di una tazza difumante mentre fuori piove o, peggio, nevica? È una coccola che ...

Advertising

15Nevermind : @LaMirus Il problema allora sorge quando ti mancano tutte queste componenti, forse si può rimediare solo con le cal… - joseph_dp5 : RT @joseph_dp5: Ma una cioccolata calda? - LaMirus : @15Nevermind Per via delle caldarroste, della cioccolata calda, dei film sul divano con il caminetto acceso, dei ga… - FeIdEn91 : Blue m’immagino ad ascoltarla con una bella cioccolata calda in mano mentre fuori fa freddo e piove, e io che guard… - leggoit : La cioccolata calda per chi soffre di cuore: è efficace contro gli infarti -