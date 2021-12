Fiorentina torna al successo | Sampdoria battuta 3-1

(Di martedì 30 novembre 2021) FIRENZE (ITALPRESS) – Laalbattendo 3-1 fra le mura amiche del ‘Franchì la, dimostrando di essersi ripresa dopo lo shock del derby toscano perso contro l’Empoli nei minuti finali. Una prestazione quella dei viola per larghi tratti contraddistinta da ottime giocate e da una fase offensiva incisiva, con tutto il tridente a segno, e con una netta superiorità anche a centrocampo dove Torreira, ex della gara, ha messo in mostra la sua grande abilità da palleggiatore. Deludente la prova della squadra di D’Aversa che ha dimostrato palesi limiti difensivi e caratteriali. A passare in vantaggio per prima è stata però lagrazie a un perfetto cross di sinistro di Candreva, che trova Gabbiadini perfetto nell’anticipo su Igor a difesa viola scoperta (14?). La reazione ...

La Sampdoriadal "Franchi" con una sconfitta. Lasi è imposta 3 a 1. I viola sono partiti attaccando con forza e convinzione, con la Sampdoria costretta ad affidare alle ripartenze i propri ...FIRENZE - Laal successo battendo 3 - 1 fra le mura amiche del 'Franchì la Sampdoria, dimostrando di essersi ripresa dopo lo shock del derby toscano perso contro l'Empoli nei minuti finali. Una ...La Fiorentina torna al successo superando per 3-1 la Sampdoria: ancora in gol l'attaccante serbo, che sale a 21 reti nell'anno solare 2021 nel giorno della 100ª presenza con la maglia viola.Dopo il tonfo di Empoli torna subito al successo la Fiorentina, che schianta nel primo tempo la Sampdoria per 3-1 e sale a quota 24 punti in classifica: una partita, per la verità, mai in discussione ...