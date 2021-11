Finali Coppa Davis 2021: risultati e classifiche (Di martedì 30 novembre 2021) I risultati e le classifiche relativi alla fase finale della Coppa Davis 2021, storica competizione tennistica per selezioni nazionali. Prima una fase a gironi, con sei raggruppamenti da tre squadre ciascuno, per poi procedere con i quarti di finale, le semiFinali e l’attesa finale per stabilire la Nazionale vincitrice. L’Italia si presenta con Jannik Sinner, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti e Simone Bolelli in squadra, qualitativamente tra i migliori team presenti. Gli azzurri dovranno vedersela con Stati Uniti d’America e Colombia, nel contesto di scontri di fuoco per un posto ai quarti. Di seguito i gironi completi e successivamente i risultati giornata per giornata, al fine di definire il quadro completo della competizione. IL PROGRAMMA COMPLETO E IL ... Leggi su sportface (Di martedì 30 novembre 2021) Ie lerelativi alla fase finale della, storica competizione tennistica per selezioni nazionali. Prima una fase a gironi, con sei raggruppamenti da tre squadre ciascuno, per poi procedere con i quarti di finale, le semie l’attesa finale per stabilire la Nazionale vincitrice. L’Italia si presenta con Jannik Sinner, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti e Simone Bolelli in squadra, qualitativamente tra i migliori team presenti. Gli azzurri dovranno vedersela con Stati Uniti d’America e Colombia, nel contesto di scontri di fuoco per un posto ai quarti. Di seguito i gironi completi e successivamente igiornata per giornata, al fine di definire il quadro completo della competizione. IL PROGRAMMA COMPLETO E IL ...

