Dybala e Morata, la Juventus vince 2-0 a Salerno (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Salerno (ITALPRESS) – La Juventus rispetta i pronostici e supera per 2-0 la Salernitana all’Arechi, al termine di una sfida dominata a larghi tratti. Come prevedibile sono gli ospiti a fare la partita, con Kulusevski e Dybala che provano subito a impensierire dal limite Belec ma senza fortuna. Al quarto d’ora si vedono anche i campani, con Kechrida che dalla destra mette in mezzo per Simy che manda alto di testa. I bianconeri passano al 21? quando Dybala riceve palla centralmente, duetta di prima con Kulusevski e poi calcia con il mancino dal limite battendo Belec per l’1-0: gran gol. Il raddoppio arriva già al 28?, quando Cuadrado calcia una splendida punizione che costringe Belec al miracolo. Sulla ribattuta arriva Chiellini che di destro non sbaglia. Dopo il consulto del Var, l’arbitro però annulla per il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 1 dicembre 2021)(ITALPRESS) – Larispetta i pronostici e supera per 2-0 la Salernitana all’Arechi, al termine di una sfida dominata a larghi tratti. Come prevedibile sono gli ospiti a fare la partita, con Kulusevski eche provano subito a impensierire dal limite Belec ma senza fortuna. Al quarto d’ora si vedono anche i campani, con Kechrida che dalla destra mette in mezzo per Simy che manda alto di testa. I bianconeri passano al 21? quandoriceve palla centralmente, duetta di prima con Kulusevski e poi calcia con il mancino dal limite battendo Belec per l’1-0: gran gol. Il raddoppio arriva già al 28?, quando Cuadrado calcia una splendida punizione che costringe Belec al miracolo. Sulla ribattuta arriva Chiellini che di destro non sbaglia. Dopo il consulto del Var, l’arbitro però annulla per il ...

