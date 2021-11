Da Unieuro il Ninebot by Segway E25E praticamente a metà prezzo

Leggi su optimagazine

(Di martedì 30 novembre 2021) Ilbyè in offerta speciale su, anche oggi 30 novembre, all’indomani del Cyber Monday 2021 che che, almeno teoricamente, chiuso la settimana degli sconti del Black Friday. Sul sito del noto megastore, come potete vedere da questa pagina, ilbyviene proposto aldi 269,90 euro, in luogo dei 499,90 euro di listino originale. Parliamo di un monopattino elettrico essenziale, ma anche completo, che raggiunge la velocità massima di 25 km/h, e la cui capacità massima di carico è pari a 100 kg. La dimensione della ruota anteriore è di 9 pollici (entrambe le ruote sono antiforatura in gomma riempita di schiuma, per una guida sicura e fluida), mentre la batteria da 215Wh (5960mAh) consente di raggiungere ...