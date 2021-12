Brocchi contro le decisioni di Valeri: “Perdere in modo immeritato brucia” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiVicenza – Al termine della sfida di campionato contro il Benevento, Cristian Brocchi ha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi affrontati dall’allenatore del Vicenza dopo la gara contro i giallorossi di Fabio Caserta. Valeri – Da un arbitro esperto mi aspetto una gestione diversa. Sono troppo rispettoso per commentare un episodio del genere. Le spiegazioni non ci sono mai e se parli poi ti cacciano anche. Inoltre c’era un fallo su Proia. Svantaggio – Quando sei in una situazione del genere vedi i fantasmi. Il due a zero ha inciso, ma abbiamo tirato fuori l’orgoglio e la voglia di continuare a fare quello che abbiamo fatto nel primo tempo fino al loro eurogol. Ci siamo rimessi a fare quello che sapevamo. Il Benevento ha una grande serenità nel giocare, sono una squadra di categoria ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiVicenza – Al termine della sfida di campionatoil Benevento, Cristianha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi affrontati dall’allenatore del Vicenza dopo la garai giallorossi di Fabio Caserta.– Da un arbitro esperto mi aspetto una gestione diversa. Sono troppo rispettoso per commentare un episodio del genere. Le spiegazioni non ci sono mai e se parli poi ti cacciano anche. Inoltre c’era un fallo su Proia. Svantaggio – Quando sei in una situazione del genere vedi i fantasmi. Il due a zero ha inciso, ma abbiamo tirato fuori l’orgoglio e la voglia di continuare a fare quello che abbiamo fatto nel primo tempo fino al loro eurogol. Ci siamo rimessi a fare quello che sapevamo. Il Benevento ha una grande serenità nel giocare, sono una squadra di categoria ...

