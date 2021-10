Wanda ci ripensa | Icardi torna a casa

Leggi su solodonna

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il gossip intorno a MauroNara continua a far parlare i siti di gossip e i settimanali di cronaca rosa. Cosa sta succedendo tra il calciatore del PSG e sua moglie nonché manager? Ve lo spieghiamo noi! Ecco come stanno le cose.Nara e Maurosono i personaggi del momento. A far parlare di loro, però, non sono meriti sportivi o nuovi prodotti Articolo completo: dal blog SoloDonna