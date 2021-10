Ue: Draghi, 'senza intervento Stato transizione digitale-ecologica non si fa' (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - Per la transizione ecologica come per quella digitale "non ci sono alternative all'intervento dello Stato. Lo Stato non può che essere completamente impegnato altrimenti queste due transizioni non avverranno". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nelle comunicazioni in Aula al Senato sul Consiglio europeo del 20 e 21 ottobre raccogliendo l'applauso dell'emiciclo. "Un criterio equitativo - ha poi aggiunto Draghi - deve essere sempre tenuto presente nell'affrontare i costi delle due transizioni. I costi delle due transizioni comporteranno dei costi che andranno distribuiti tenendo in mente l'eguaglianza". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - Per lacome per quella"non ci sono alternative all'dello. Lonon può che essere completamente impegnato altrimenti queste due transizioni non avverranno". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario, nelle comunicazioni in Aula al Senato sul Consiglio europeo del 20 e 21 ottobre raccogliendo l'applauso dell'emiciclo. "Un criterio equitativo - ha poi aggiunto- deve essere sempre tenuto presente nell'affrontare i costi delle due transizioni. I costi delle due transizioni comporteranno dei costi che andranno distribuiti tenendo in mente l'eguaglianza".

