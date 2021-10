Traffico Roma del 20-10-2021 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi bentrovate questo primo appuntamento della giornata con L’informazione sulla viabilità delAbbiamo Data l’ora rallentamenti e code sulle consolle entrata in città soprattutto per quanto riguarda il quadrante Nord sulla Cassia sulla Flaminia rispettivamente tra la storta e Tomba di Nerone tra Labaro e Saxa Rubra ricordiamo che proprio sulla Flaminia all’altezza del raccordo anulare c’è una riduzione di carreggiata e ci sono code anche sull’Aurelia dal bivio per Casal Lumbroso a Piazza Irnerio sulla Salaria da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe e in diversi tratti della Nomentana e della ti ordina sul Raccordo Anulare la situazione dal momento in cui non aventi all’altezza della Flaminia nelle due direzioni mentre in carreggiata interna abbiamo Chiudi dalla Casilina all’uscita ...