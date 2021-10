Torna a splendere urna etrusca grazie a collaborazione fra Q8 e Museo di Villa Giulia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - Torna a splendere, dopo un delicato e complesso intervento di restauro realizzato dalla ditta Co.Re.Co con il coordinamento del Servizio Restauro del Museo, uno dei reperti più emblematici delle collezioni del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma, raffigurante una donna etrusca vissuta oltre 2500 anni fa. È un'urna cineraria in terracotta risalente alla seconda metà del VI secolo a.C., particolarissima nel suo genere, poiché raffigura una figura femminile distesa su un kline, l'antico letto conviviale su cui si distendevano gli invitati ai banchetti. Doveva con molta probabilità contenere i resti di una donna etrusca dell'alta società, vissuta e morta nell'antica Caere, l'attuale Cerveteri. Nella ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ott. (Adnkronos) -, dopo un delicato e complesso intervento di restauro realizzato dalla ditta Co.Re.Co con il coordinamento del Servizio Restauro del, uno dei reperti più emblematici delle collezioni delNazionale Etrusco dia Roma, raffigurante una donnavissuta oltre 2500 anni fa. È un'cineraria in terracotta risalente alla seconda metà del VI secolo a.C., particolarissima nel suo genere, poiché raffigura una figura femminile distesa su un kline, l'antico letto conviviale su cui si distendevano gli invitati ai banchetti. Doveva con molta probabilità contenere i resti di una donnadell'alta società, vissuta e morta nell'antica Caere, l'attuale Cerveteri. Nella ...

