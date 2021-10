Texas, aereo si schianta dopo il decollo e prende fuoco, ma i passeggeri sono salvi (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Un aereo con a bordo 21 persone si è schiantato a terra, dopo il decollo dallo Houston Executive Airport, in Texas. È successo poco dopo le 10 italiane. Le prime stime parlano di 21 passeggeri , tra ... Leggi su leggo (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Uncon a bordo 21 persone si èto a terra,ildallo Houston Executive Airport, in. È successo pocole 10 italiane. Le prime stime parlano di 21, tra ...

