Smart working: solo due su cinque lavoreranno in presenza (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tra due anni si prevede che solo il 42% dei dipendenti lavorerà in azienda, circa la metà del periodo pre-COVID ma in aumento rispetto alla situazione attuale, dove a recarsi sul posto di lavoro è appena il 32%. Lo rivela una anticipazione dei risultati della ricerca “Benefit Trends Survey 2021-2022” condotta da Willis Towers Watson su un campione di aziende attive nel nostro Paese e rappresentanti circa 155.000 lavoratori, e che certifica come i cambiamenti indotti dalla pandemia nel mondo del lavoro siano destinati a lasciare un segno permanente in Italia. Lo Smart working, almeno nel privato, è arrivato per restare. Il lavoro ‘ibrido’ La modalità ibrida, ovvero sia da remoto sia in presenza, tra due anni resterà comunque più diffusa di quella completamente a distanza, sebbene quest’ultima abbia registrato, l’anno ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tra due anni si prevede cheil 42% dei dipendenti lavorerà in azienda, circa la metà del periodo pre-COVID ma in aumento rispetto alla situazione attuale, dove a recarsi sul posto di lavoro è appena il 32%. Lo rivela una anticipazione dei risultati della ricerca “Benefit Trends Survey 2021-2022” condotta da Willis Towers Watson su un campione di aziende attive nel nostro Paese e rappresentanti circa 155.000 lavoratori, e che certifica come i cambiamenti indotti dalla pandemia nel mondo del lavoro siano destinati a lasciare un segno permanente in Italia. Lo, almeno nel privato, è arrivato per restare. Il lavoro ‘ibrido’ La modalità ibrida, ovvero sia da remoto sia in, tra due anni resterà comunque più diffusa di quella completamente a distanza, sebbene quest’ultima abbia registrato, l’anno ...

Advertising

borghi_claudio : Stirati, @Lidia_Undiemi e @SavinoBalzano per mettere al posto giusto diritti dei lavoratori e smart working.… - Internazionale : Ritorno in ufficio. Per molte persone nel mondo sta finendo lo smart working. Ma i dipendenti vogliono un nuovo equ… - NicolaPorro : L’obbligo di #greenpass riguarda anche per i lavoratori in smartworking. Ecco come funziona per chi lavora da casa ?? - Agenzia_Ansa : Statali, smart working possibile anche dall'estero. Il nuovo testo dell'Aran cancella la dizione entro i confini na… - Frances78389957 : @Open_gol Ma perchè, chi attualmente lavora a casa in smart working dovrebbe esibire il green pass? Ma a chi? -