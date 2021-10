Scontro totale: pronti a lasciare la Fifa, la Uefa sa già tutto (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Continua a far discutere la proposta della Fifa di organizzare il Mondiale ogni due anni. Dodici Paesi membri pronti alla scissione. Il calcio mondiale è in fibrillazione. Dopo l’annuncio riguardante la versione riveduta e corretta della Superlega che prevede la rimozione di uno dei principali temi di discussione (il concetto di membro permanente), oggi 12 Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Continua a far discutere la proposta delladi organizzare il Mondiale ogni due anni. Dodici Paesi membrialla scissione. Il calcio mondiale è in fibrillazione. Dopo l’annuncio riguardante la versione riveduta e corretta della Superlega che prevede la rimozione di uno dei principali temi di discussione (il concetto di membro permanente), oggi 12 Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Indo39646107 : RT @tancredipalmeri: Incontro del Consiglio Fifa per preparare il voto al Congresso di dicembre per il Mondiale biennale. La Fifa ha già in… - forzagranata1 : RT @tancredipalmeri: Incontro del Consiglio Fifa per preparare il voto al Congresso di dicembre per il Mondiale biennale. La Fifa ha già in… - filippoASR1927 : RT @tancredipalmeri: Incontro del Consiglio Fifa per preparare il voto al Congresso di dicembre per il Mondiale biennale. La Fifa ha già in… - tancredipalmeri : Incontro del Consiglio Fifa per preparare il voto al Congresso di dicembre per il Mondiale biennale. La Fifa ha già… - CoretoMario : RT @lordfed3: Ora: a seguito delle violenze inaudite esercitate contro una folla pacifica e disarmata, #Puzzer dichiara che non è disposto… -