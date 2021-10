(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Una giornata dedicata alla storia medievale delladi, con visita guidata, dimostrazioni di combattimento, conferenza: il tutto ambientato in unallestito daiin collaborazione con l’Associazione Avar Project. Si tratta dell’evento “Lanel Medioevo da Teodorico ai Longobardi”, che si terrà sabato 23 ottobre, curato dall’Associazione Culturale Luce della Storia e promosso dal Comune di. Tema di tutta la manifestazione, le vicende dei Longobardi dal 568 e degli Ostrogoti di Teodorico che si erano appena insediati aerigendo la, quale baluardo nel territorio dell’Isonzo e quale primo ...

Advertising

udine20 : Rocca di Monfalcone, campo storico con i rievocatori dell’Associazione Invicti Lupi - - GiroFVG : La Rocca di Monfalcone nel medioevo da Teodorico ai Longobardi - iMagazineTwit : Un'intera giornata tra rievocazioni storiche e visite agli accampamenti dell'epoca #Monfalcone #FVG… -

Ultime Notizie dalla rete : Rocca Monfalcone

Il Friuli

Una giornata dedicata alla storia medievale delladi, con visita guidata, dimostrazioni di combattimento, conferenza: il tutto ambientato in un campo storico allestito dai rievocatori dell'Associazione Invicti Lupi in collaborazione ...Sabato 9 alle ore 9:30 l'esperto Grande Guerra FVG Roberto Todero guiderà una visita guidata tra i sentieri carsici alle spalle di. Sabato 9 e domenica 10 Presso laverranno esposti ...Una giornata dedicata alla storia medievale della Rocca di Monfalcone, con visita guidata, dimostrazioni di combattimento, conferenza: il tutto ...Sabato 23 ottobre sarà una giornata dedicata alla storia della Rocca di Monfalcone, a partire dalle origini, durante il Medioevo. L’evento, in coorganizzazione con il Comune di Monfalcone e curato dal ...