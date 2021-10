Raggi vuole una poltrona in Parlamento, quella destinata a Conte: il Movimento deve risarcirmi… (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Virginia Raggi è sempre infuriata. Lo era dopo il primo turno elettorale a Roma, e lo è ancora adesso. Non ha alcuna intenzione di farsi da parte e ambisce a fare le scarpe a Giuseppe Conte. Così intende mettergli i bastoni tra le ruote rivendicando la poltrona in Parlamento sulla quale il capo dei 5Stelle aveva già in mente di sedersi presto. Con la candidatura al collegio di Roma centro lasciato libero da Roberto Gualtieri. “I patti – scrive oggi Il Giornale – fino a qualche mese fa erano altri: il M5s avrebbe appoggiato Gualtieri al ballottaggio. In cambio il segretario Pd Enrico Letta avrebbe garantito il sostegno dei democratici alla corsa di Conte nel collegio di Roma centro. Ma qualcosa, nel M5S, non è andato secondo i piani: l’apparentamento al secondo turno, tra Raggi e ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Virginiaè sempre infuriata. Lo era dopo il primo turno elettorale a Roma, e lo è ancora adesso. Non ha alcuna intenzione di farsi da parte e ambisce a fare le scarpe a Giuseppe. Così intende mettergli i bastoni tra le ruote rivendicando lainsulla quale il capo dei 5Stelle aveva già in mente di sedersi presto. Con la candidatura al collegio di Roma centro lasciato libero da Roberto Gualtieri. “I patti – scrive oggi Il Giornale – fino a qualche mese fa erano altri: il M5s avrebbe appoggiato Gualtieri al ballottaggio. In cambio il segretario Pd Enrico Letta avrebbe garantito il sostegno dei democratici alla corsa dinel collegio di Roma centro. Ma qualcosa, nel M5S, non è andato secondo i piani: l’apparentamento al secondo turno, trae ...

