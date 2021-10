Piazza Affari positiva, accoglienza positiva per il Btp Green (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Chiusura ai massimi intraday per Piazza Affari, dove il Ftse Mib si è fermato a 26.581,77 punti, +0,94% rispetto al dato precedente. Partiti poco mossi, i listini hanno capitalizzato l’intonazione positiva di una Wall Street spinta dai dati trimestrali. Il buon livello di propensione a rischio è testimoniato anche dal nuovo massimo storico registrato dal prezzo del Bitcoin, salito oggi a 66.980,66 dollari (+12% in un settimana, +50% in un mese e +440% rispetto a 12 mesi fa). Sul paniere principale a Milano spiccano i rialzi di Azimut (+4,43%), di Banca Generali (+1,64%) e di FinecoBank (+1,53%). Bene anche le utilities, con il +1,99% di Hera, il +1,73% di A2A ed il +1,82% di Enel. A causa delle possibili misure che il governo spagnolo potrebbe mettere in campo per contenere prezzi dell’energia, Endesa (controllata ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Chiusura ai massimi intraday per, dove il Ftse Mib si è fermato a 26.581,77 punti, +0,94% rispetto al dato precedente. Partiti poco mossi, i listini hanno capitalizzato l’intonazionedi una Wall Street spinta dai dati trimestrali. Il buon livello di propensione a rischio è testimoniato anche dal nuovo massimo storico registrato dal prezzo del Bitcoin, salito oggi a 66.980,66 dollari (+12% in un settimana, +50% in un mese e +440% rispetto a 12 mesi fa). Sul paniere principale a Milano spiccano i rialzi di Azimut (+4,43%), di Banca Generali (+1,64%) e di FinecoBank (+1,53%). Bene anche le utilities, con il +1,99% di Hera, il +1,73% di A2A ed il +1,82% di Enel. A causa delle possibili misure che il governo spagnolo potrebbe mettere in campo per contenere prezzi dell’energia, Endesa (controllata ...

