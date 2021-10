Oroscopo del Sud | annunci importanti in arrivo per Ariete | Gemelli e Vergine

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 20 ottobre 2021): Questo è un ottimo momento per fare uno importante, anche perché ti sarà difficile nascondere l'emozione e farla uscire è probabilmente la cosa migliore da fare. La Luna Piena che brillerà inoggi ti incoraggia ad essere più onesto con te stesso, permettendoti di mettere tutte le tue carte in tavola. Non sei una persona che gioca con le emozioni degli altri, anche perché ti sembra solo un'inutile perdita di tempo. Dì quello che pensi, anche se può sembrare controverso. Il tuo partner, i tuoi amici e la tua famiglia sono dalla tua parte più di quanto pensi. Toro: Potresti sentirti particolarmente sensibile per i prossimi due giorni. La Luna Piena di oggi illuminerà un'area psicologica della tua carta e potrebbe farti sentire un po' perso e confuso, ma facendo una pausa al lavoro o facendo una passeggiata nel ...