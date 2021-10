Nuovo digitale terrestre, oggi lo switch off: ecco i canali che 'spariscono' (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Per Mediaset, invece, saranno coinvolti i canali Tgcom24, Mediaset Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 TV e Virgin Radio TV, mentre rimarranno contemporaneamente visibili tutti gli altri canali, a ... Leggi su adnkronos (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Per Mediaset, invece, saranno coinvolti iTgcom24, Mediaset Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 TV e Virgin Radio TV, mentre rimarranno contemporaneamente visibili tutti gli altri, a ...

Advertising

Pitervu : Da oggi parte il nuovo digitale terrestre, quanto e green questa mossa? _____secondo me è un spreco esagerato , è m… - ameliapepe1 : Nuovo Digitale DVB T2: decoder ECONOMICI migliori (fino a 40€) - Gaebaldi : Nuovo digitale terreste, da oggi 'spariscono' alcuni canali Mediaset e Rai #canali #digitale #ecco #nuovo #oggi… - LiberoReporter : Nuovo digitale terreste, da oggi 'spariscono' alcuni canali Mediaset e Rai #canali #digitale #ecco #nuovo #oggi… - chiaramondi : Nuovo digitale terrestre, le tappe zona per zona: cosa bisogna fare per non perdere i canali tv -