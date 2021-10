Mondiale ogni due anni, il 20 dicembre se ne discuterà in un vertice (Di mercoledì 20 ottobre 2021) 20 dicembre. E' questa la data individuata dalla Fifa per cominciare a entrare nel vivo della discussione riguardante l'organizzazione del Mondiale ogni due anni e non più quattro. Non si tratterà di ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) 20. E' questa la data individuata dalla Fifa per cominciare a entrare nel vivo della discussione riguardante l'organizzazione delduee non più quattro. Non si tratterà di ...

Advertising

SkySport : Infantino: 'Il 20 dicembre summit per il Mondiale ogni due anni' #SkySport #Fifa #Infantino #Mondiale - AntoVitiello : #Maldini: 'Giocare il Mondiale ogni 2 anni non penso sia una buona idea. Mi auguro che FIFA voglia abbandonare ques… - lordpeto : @Milestemplaris @Mucio80 @deliux9 E siamo una delle squadre più titolate del calcio mondiale. Non è questione di li… - MDolcinelli : Una proposta talmente assurda che sono pronto a shipparla fortissimo - susydigennaro : RT @napolimagazine: FIGC - Gravina: 'Mondiale ogni due anni? Per noi sarebbe la fine' -