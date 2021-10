Milano, in viale Settala straniero aggredisce vigili con un bastone, agente spara un colpo in aria (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ha preso a bastonate cinque vigili, ferendone uno alla testa e uno a un braccio, perché gli hanno chiesto i documenti per strada dopo essere stati insultati. Una furia che ha costretto un agente ad ... Leggi su leggo (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ha preso a bastonate cinque, ferendone uno alla testa e uno a un braccio, perché gli hanno chiesto i documenti per strada dopo essere stati insultati. Una furia che ha costretto unad ...

