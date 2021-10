LIVE Sinner-Musetti 7-5 0-1, ATP Anversa in DIRETTA: il toscano annulla due palle break per non far scappare l’altoatesino (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Rimane appena dentro il dritto di Sinner in questo scambio giocato sulla seconda, lungo invece il rovescio di Musetti. 0-30 Tiene bene lo scambio Musetti, entrambi corrono, ma è Sinner che va a sbagliare con il rovescio mettendolo in rete. 0-15 Gran risposta vincente incrociata di rovescio di Musetti! 0-1 Musetti, terzo ace nel game e nella partita per chiudere un game che si era fatto per lui molto complicato. Vantaggio Musetti, buona prima cui segue il dritto verso la sua sinistra, Sinner mette il recupero di dritto in rete. 40-40, 4a parità: secondo ace di Musetti, al centro per annullare la palla break nel game più ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Rimane appena dentro il dritto diin questo scambio giocato sulla seconda, lungo invece il rovescio di. 0-30 Tiene bene lo scambio, entrambi corrono, ma èche va a sbagliare con il rovescio mettendolo in rete. 0-15 Gran risposta vincente incrociata di rovescio di! 0-1, terzo ace nel game e nella partita per chiudere un game che si era fatto per lui molto complicato. Vantaggio, buona prima cui segue il dritto verso la sua sinistra,mette il recupero di dritto in rete. 40-40, 4a parità: secondo ace di, al centro perre la pallanel game più ...

