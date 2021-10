Legge di Bilancio 2022 | Governo Draghi approva DPB Di cosa si tratta?

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)di: martedì 19 ottobre 2021to dal Consiglio dei Ministri il Documento Programmatico di. Il testo, preparatorio in vista del varo delladiper il prossimo anno, adesso passa al vaglio dell’Unione Europea. Sondaggi Tp: per quasi un italiano su due votare è inutilediDPBdi: nella serata di martedì 19 ottobre 2021 il Consigli dei Ministri hato il Documento Programmarito di. Il DPB ogni anno, sempre intorno a metà-fine ottobre, ...

E, come gli altri nodi che ancora attanagliano la manovra 2022, lo sarà nel disegno didiche verrà approvata solo tra qualche giorno, in ritardo sul termine del 20 ottobre. Anche ...Il disegno didi, che contiene il dettaglio delle singole misure, sarà invece sottoposto a Camera e Senato. Cosa contiene Il documento programmatico contiene le previsioni di entrate e ...