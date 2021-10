Advertising

Sarri torna sull'Inter: 'Ho visto mani addosso, calci e sputi...poi sono io quello minaccioso' - Lazio-Marsiglia, Sampaoli: 'Coi biancocelesti saranno due finali'

Alla vigilia del match di Europa League fra, in programma giovedì alle 18.45 allo Stadio Olimpico, l'allenatore dei francesi Jorge Sampaoli non si nasconde: il doppio scontro coi ...... nella quale con il suosfiderà una vecchia conoscenza: Sarri Arkadiusz Milik ha presentato in conferenza stampa la partita del suocontro la, nella quale sfiderà Maurizio ...Jorge Sampaoli, tecnico del Marsiglia, presenta la sfida di Europa League con la Lazio: 'E' la stessa preparazione per campionato e coppa. Siamo qua per vincere e qualificarci, la Lazio è molto prepar ...Il tecnico dei francesi sottolinea l'importanza del match dell'Olimpico di giovedì. Gli fa eco l'ex Napoli Milik: "Battere la Lazio e salire in classifica, conta solo questo" ...