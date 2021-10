Lazio Marsiglia | la rifinitura dei biancocelesti a Formello – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Allenamento: in campo la formazione biancoceleste per preparare la sfida di Europa League contro il. Le ultime da(-Dal nostro inviato)in campo, dopo le conferenze stampa di Maurizio Sarri e Felipe Anderson, in vista della sfida di Europa League contro il, in programma domani alle 18.45 all’Olimpico. La formazione biancoceleste in campo a. In campo Luis Alberto. Ecco le immagini dellagrazie alla presenza del nostro inviato. L’allenamento didella #OM pic.twitter.com/oukj4Qkolm —News24.com (@News 24) October 20, 2021 L'articolo proviene ...