La Cina ha un problema con la finanza. E chiama le banche straniere (Di mercoledì 20 ottobre 2021) C’è chi va e chi viene. Mentre i prodotti derivati cinesi viaggiano per mezzo mondo, contaminando la finanza occidentale, la Repubblica Popolare spalanca le porte alle grandi istituzioni finanziarie europee, ma non solo. In realtà qualcosa si era già mosso nei mesi scorsi, come raccontato da Formiche.net, quando giganti statunitensi del calibro di Goldman Sachs e BlackRock hanno siglato importanti accordi per gestire parte del risparmio privato cinese. BENVENUTE banche (straniere) Adesso la falla nell’economia del Dragone si allarga ulteriormente con le britanniche Hsbc e Standard Chartered Bank più altri 16 istituti di credito che hanno ricevuto l’autorizzazione dal governo cinese per iniziare a vendere prodotti di investimento ai risparmiatori. Più nel dettaglio, l’Autorità monetaria di Hong Kong ha approvato per 19 istituti di ... Leggi su formiche (Di mercoledì 20 ottobre 2021) C’è chi va e chi viene. Mentre i prodotti derivati cinesi viaggiano per mezzo mondo, contaminando laoccidentale, la Repubblica Popolare spalanca le porte alle grandi istituzioni finanziarie europee, ma non solo. In realtà qualcosa si era già mosso nei mesi scorsi, come raccontato da Formiche.net, quando giganti statunitensi del calibro di Goldman Sachs e BlackRock hanno siglato importanti accordi per gestire parte del risparmio privato cinese. BENVENUTE) Adesso la falla nell’economia del Dragone si allarga ulteriormente con le britanniche Hsbc e Standard Chartered Bank più altri 16 istituti di credito che hanno ricevuto l’autorizzazione dal governo cinese per iniziare a vendere prodotti di investimento ai risparmiatori. Più nel dettaglio, l’Autorità monetaria di Hong Kong ha approvato per 19 istituti di ...

Advertising

eugeniolarosa77 : RT @Oltrelacronaca: In #Cina, secondo una bozza di legge sull'educazione dell'assemblea nazionale del popolo, se i bambini fanno i #cattivi… - axhelix : @la_zoth Attenzione però a non travisare. Produrre chip non vuol dire che siano per inoculazione. Il problema dei c… - elevated_basics : RT @Oltrelacronaca: In #Cina, secondo una bozza di legge sull'educazione dell'assemblea nazionale del popolo, se i bambini fanno i #cattivi… - SADIComic : @MetalHe69092042 @GianandreaGorla Il Problema non e' la CINA e' l' EUROPA - ADAM05081 : RT @Oltrelacronaca: In #Cina, secondo una bozza di legge sull'educazione dell'assemblea nazionale del popolo, se i bambini fanno i #cattivi… -