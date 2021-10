Koulibaly | “In Europa subiamo troppo e mi dà fastidio | servono tranquillità e solidità”

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Kalidou, difensore del Napoli, ha presentato la sfida inLeague col Legia Varsavia in conferenza stampa. Il Legia Varsavia è una squadra esperta, se sono al primo posto nel girone vuol dire che lo meritano. Domani verranno con la stessa intenzione delle uscite precedenti: ci aspetteranno per poi ripartire, ma dobbiamo fare gol il prima possibile. Con lae lache abbiamo dietro potremo vincere ed è necessario farlo. In campionato avete preso 3 gol in 8 partite, ininvece sono 5 in due gare. Qual è la differenza? Non saprei, dobbiamo ancora trovare una soluzione. È vero che inabbiamo subito, mi dàperché abbiamo tanti ottimi calciatori. È una questione di testa, perché alla fine ...

Napoli . Inarrestabile in campionato, balbettante in Europa League . Il Napoli formato dottor Jekyll e mister Hyde cerca la sua identità vincente oltre la ... dovrebbe, invece, far coppia con Koulibaly. Conferenza Luciano Spalletti e Kalidou Koulibaly pre Napoli - Legia Varsavia . Domani si scende in campo con Napoli - Legia Varsavia per la terza giornata d 'Europa League 2021 . C'è il Gruppo C del calcio Napoli che arriva dopo la ...