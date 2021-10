Inter-Juventus, arbitra Mariani: le statistiche e i precedenti (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Le statistiche di Mariani con Inter e Juventus Sono state rese note le designazioni arbitrali valide per la nona giornata di Serie A, che prenderà il via questo venerdì. Per quanto riguarda il big match Inter-Juventus, che si giocherà domenica 24 ottobre alle 20.45, la direzione di gara è stata affidata a Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia (LT). SI tratta di un arbitro esperto, che è attivo in Serie A dalla stagione 2012/2013 e che, a partire dallo scorso anno, dirige anche gare di Europa League. Per quanto riguarda, invece, il VAR, se ne occuperà Marco Guida. LEGGI ANCHE: Juventus, Iachini sulla lotta scudetto: “Rosa lunga e infortuni saranno determinanti per tutti” I precedenti dell’arbitro con le ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) LediconSono state rese note le designazionili valide per la nona giornata di Serie A, che prenderà il via questo venerdì. Per quanto riguarda il big match, che si giocherà domenica 24 ottobre alle 20.45, la direzione di gara è stata affidata a Maurizio, della sezione di Aprilia (LT). SI tratta di un arbitro esperto, che è attivo in Serie A dalla stagione 2012/2013 e che, a partire dallo scorso anno, dirige anche gare di Europa League. Per quanto riguarda, invece, il VAR, se ne occuperà Marco Guida. LEGGI ANCHE:, Iachini sulla lotta scudetto: “Rosa lunga e infortuni saranno determinanti per tutti” Idell’arbitro con le ...

Advertising

GoalItalia : #InterSheriff è stata la partita di Arturo Vidal ?? Goal e ottima prestazione: segnali chiari in vista di… - Gazzetta_it : Juve, tegola #Dybala: si va verso il mese di stop. Salta anche Zenit e Inter - Inter : ??? | BIGLIETTI In vendita da oggi i biglietti per #InterJuventus. Tutti i dettagli ?? - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #JuventusRoma #SerieA ?? - golovinismo : RT @BisInterista: Non è scontato qui sopra, ma sono fiero di essere uno dei pochi tifosi a vivere nell'attesa e nella speranza di una vitto… -