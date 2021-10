Il procuratore svela | Aveva già parlato con Spalletti | doveva essere del Napoli

(Di giovedì 21 ottobre 2021) Su TMW Radio è intervenuto ilVincenzo Morabito, che hato un retroscena sulla trattativa estiva tra ile Koopmeiners. Queste le sue dichiarazioni: "C'era ilmolto avanti, il calciatorecone destato un'ottima impressione. Ilpoi però ha avuto dei blocchi sul mercato. In ogni caso lui ha impattato bene a Bergamo, continuerà sicuramente a dare grandi soddisfazioni".

