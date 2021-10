Il Ddl Zan torna in Senato, Cirinnà: “Bisogna approvare questa legge di civiltà” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il Ddl Zan torna in Senato. Il disegno di legge andrà in Aula il 27 ottobre, dopo la maggioranza raggiunta con la Conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama. “Abbiamo chiesto la calendarizzazione della prosecuzione e conclusione della discussione generale sul Ddl Zan“, ha annunciato il presidente dei Senatori del Pd, Simona Malpezzi, precisando che “a seguire ci saranno i due voti sul non passaggio agli articoli chiesti da Lega e Fratelli d’Italia“, che avverrà con tanto di voto segreto. Vi raccomandiamo... Ddl Zan, la Chiesa invoca il Concordato: non era mai successo prima Il Vaticano contro il ddl Zan, che secondo le accuse non rispetterebbe alcuni punti del Concordato. È la prima volta che la Chiesa si pone apertam... ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il Ddl Zanin. Il disegno diandrà in Aula il 27 ottobre, dopo la maggioranza raggiunta con la Conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama. “Abbiamo chiesto la calendarizzazione della prosecuzione e conclusione della discussione generale sul Ddl Zan“, ha annunciato il presidente deiri del Pd, Simona Malpezzi, precisando che “a seguire ci saranno i due voti sul non passaggio agli articoli chiesti da Lega e Fratelli d’Italia“, che avverrà con tanto di voto segreto. Vi raccomandiamo... Ddl Zan, la Chiesa invoca il Concordato: non era mai successo prima Il Vaticano contro il ddl Zan, che secondo le accuse non rispetterebbe alcuni punti del Concordato. È la prima volta che la Chiesa si pone apertam... ...

SusannaCeccardi : Dallo Ius soli alla tassa di successione, senza dimenticare il ddl Zan: tutte battaglie perse dal segretario del Pd… - NicolaPorro : Ricevo e pubblico questa lettera che suggerisce una chiave di lettura molto interessante. Cosa ne pensate??? - Kamishiro_99 : @PagliariniSte @Stefanialove_of Fin'ora non ho sentito un'argomentazione sensata a sfavore del ddl Zan. Se tu ne hai, ti ascolto volentieri - serose3 : RT @GayNewsItaly: Riprende l’iter del ddl Zan in Senato: il 27 ottobre ancora discussione generale in Aula - _nevertogether_ : Questo inverno spero nell’approvazione del Ddl Zan, una legge sul salario minimo (!) e anche un inizio di discussio… -