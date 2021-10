Gwyneth Paltrow rivela i consigli sul sesso che dà ai figli: “Questo non lo dice mai nessuno” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Dopo aver fatto infuriare i medici del Nhs (sistema sanitario nazionale dell’Inghilterra) per aver divulgato alcuni metodi amatoriali per combettare il Covid ora Gwyneth Paltrow ha (ri)cominciato a condividere consigli sul sesso. In occasione della sua nuova serie Netflix dal titolo Sex, Love & Goop (che uscirà il 21 ottobre), l’attrice e imprenditrice statunitense è stata intervistata dal programma Entertainment Tonight. Come riportato dal Daily Mail, Paltrow si è confidata e ha rivelato: “Con i miei figli cerco di essere solo curiosa, gli adolescenti non vorranno mai parlare di sesso con i loro genitori, mai“, ha esordito. “Fortunatamente, alle medie, hanno ricevuto un’educazione sessuale molto approfondita. Io sono lì per qualsiasi domanda, ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Dopo aver fatto infuriare i medici del Nhs (sistema sanitario nazionale dell’Inghilterra) per aver divulgato alcuni metodi amatoriali per combettare il Covid oraha (ri)cominciato a condivideresul. In occasione della sua nuova serie Netflix dal titolo Sex, Love & Goop (che uscirà il 21 ottobre), l’attrice e imprenditrice statunitense è stata intervistata dal programma Entertainment Tonight. Come riportato dal Daily Mail,si è confidata e hato: “Con i mieicerco di essere solo curiosa, gli adolescenti non vorranno mai parlare dicon i loro genitori, mai“, ha esordito. “Fortunatamente, alle medie, hanno ricevuto un’educazione sessuale molto approfondita. Io sono lì per qualsiasi domanda, ma ...

FQMagazineit : Gwyneth Paltrow rivela i consigli sul sesso che dà ai figli: “Questo non lo dice mai nessuno” - ilcomizio : NUOVA DENUNCIA NEI CONFRONTI DI GWYNETH PALTROW. MA COSA È SUCCESSO? - Rioolimpica2016 : Gwyneth Paltrow 'cattiva maestra di salute', ora dispensa consigli sul sesso in una serie su Netflix - JamieJonessss : @rosyb98 Ne ha due con Gwyneth Paltrow se non mi sbaglio?? - LaStampa : Gwyneth Paltrow 'cattiva maestra di salute', ora dispensa consigli sul sesso in tv -