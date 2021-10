Elezioni, domani Gualtieri in Campidoglio per passaggio consegne con Raggi (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma – “domani dopo la proclamazione, che credo avverrà a breve, andrò in Campidoglio per il passaggio di consegne e l’insediamento. Proseguirò il lavoro di preparazione della squadra di governo e sulle prime azioni. Avremo di nuovo un colloquio con la sindaca, c’è da portare avanti la candidatura ad Expo”. Lo ha detto il sindaco eletto di Roma Roberto Gualtieri, a margine del sopralluogo in un parco pubblico in zona Pantanaccio-La Storta, nel XV Municipio. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma – “dopo la proclamazione, che credo avverrà a breve, andrò inper ildie l’insediamento. Proseguirò il lavoro di preparazione della squadra di governo e sulle prime azioni. Avremo di nuovo un colloquio con la sindaca, c’è da portare avanti la candidatura ad Expo”. Lo ha detto il sindaco eletto di Roma Roberto, a margine del sopralluogo in un parco pubblico in zona Pantanaccio-La Storta, nel XV Municipio. (Agenzia Dire)

