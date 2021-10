Draghi | grazie a chi si è vaccinato | anche superando esitazioni

Advertising

Adnkronos : #Draghi: 'Grazie a chi si è vaccinato ora superando esitazioni'. #covid - CottarelliCPI : La stragrande maggioranza degli italiani ha scelto di vaccinarsi perché vuole tornare a vivere in sicurezza. La pro… - repubblica : Covid, Draghi: 'In Italia vaccinazione più spedita che nell'Ue. Grazie a chi lo ha fatto adesso superando ogni esit… - RobertoBattillo : @diennea70 @fiammiferaia49 @matteorenzi Anche qui ti sbagli. Ha detto che mandava a casa Salvini e lo ha fatto. Ha… - eia58 : RT @Ninabazz3: @SkyTG24 Grazie a Lei Presidente Draghi e grazie davvero al Generale Figliuolo. -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi grazie

... Marioha inviato alla Commissione Europea la bozza su cui si baseranno le spese della manovra finanziaria che il parlamento si prepara a discutere.alle indicazioni contenute al suo ...Il quadro ottimistico è stato descritto dal presidente del Consiglio Mariodurante il suo intervento in Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio dell'Unione europea."A oggi, l'86% ...Draghi ha ringraziato tutti coloro che hanno deciso di vaccinarsi, in particolare i giovani, ma anche chi "ha superato le proprie indecisioni negli ultimi giorni".Nelle comunicazioni al Senato sul Consiglio europeo del 21 e 22 ottobre, il premier ha riportato i "numeri" della campagna: «L' 86% della popolazione sopra i 12 anni ha ricevuto almeno una dose e l'81 ...