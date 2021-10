BOOM! Squid Game in italiano presto su Netflix (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Squid Game Chissà se anche l’inquietante motivetto intonato dalla bambola-robot di Squid Game risuonerà anche in italiano. I dialoghi tra i protagonisti della popolare serie lo faranno presto. Siamo infatti in grado di anticiparvi che Netflix ha finalmente deciso di lavorare al doppiaggio italiano del k-drama diventato un vero e proprio cult a livello planetario. Una notizia che soddisferà quanti attendevano di ascoltare le puntate nella nostra lingua. Sinora infatti, la serie è stata disponibile in Italia in lingua originale con dei sottotitoli spesso accusati di non rendere appieno l’efficacia dei dialoghi scritti dagli autori. La stessa piattaforma non si aspettava probabilmente un successo così ampio per Squid ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 20 ottobre 2021)Chissà se anche l’inquietante motivetto intonato dalla bambola-robot dirisuonerà anche in. I dialoghi tra i protagonisti della popolare serie lo faranno. Siamo infatti in grado di anticiparvi cheha finalmente deciso di lavorare al doppiaggiodel k-drama diventato un vero e proprio cult a livello planetario. Una notizia che soddisferà quanti attendevano di ascoltare le puntate nella nostra lingua. Sinora infatti, la serie è stata disponibile in Italia in lingua originale con dei sottotitoli spesso accusati di non rendere appieno l’efficacia dei dialoghi scritti dagli autori. La stessa piattaforma non si aspettava probabilmente un successo così ampio per...

