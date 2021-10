Banche Pubbliche di Sviluppo, rafforzato l’impegno per la ripresa post-pandemia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Teleborsa) – Sono state oltre 500 le Banche Pubbliche di Sviluppo (BPS) che hanno discusso di come sostenere la ripresa e la crescita economica a livello globale e promuovere un modello di Sviluppo sostenibile nella seconda edizione del Finance in Common Summit (FiCS), ospitata quest’anno a Roma da Cassa Depositi e Prestiti, l’Istituzione Finanziaria italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. La conferenza internazionale del FiCS è inserita nel calendario della Presidenza italiana del G20 e il FiCS presenterà nel 2022 un rapporto sull’avanzamento delle sue attività alla Presidenza G20 di turno, a testimonianza del ruolo cruciale svolto dalle BPS mondiali (rappresentano a livello aggregato investimenti per oltre 2 trilioni di dollari). “Dal novembre 2020 l’intera comunità delle BPS ha ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Teleborsa) – Sono state oltre 500 ledi(BPS) che hanno discusso di come sostenere lae la crescita economica a livello globale e promuovere un modello disostenibile nella seconda edizione del Finance in Common Summit (FiCS), ospitata quest’anno a Roma da Cassa Depositi e Prestiti, l’Istituzione Finanziaria italiana per la Cooperazione allo. La conferenza internazionale del FiCS è inserita nel calendario della Presidenza italiana del G20 e il FiCS presenterà nel 2022 un rapporto sull’avanzamento delle sue attività alla Presidenza G20 di turno, a testimonianza del ruolo cruciale svolto dalle BPS mondiali (rappresentano a livello aggregato investimenti per oltre 2 trilioni di dollari). “Dal novembre 2020 l’intera comunità delle BPS ha ...

