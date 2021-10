Zenit-Juventus | i convocati di Allegri | out Dybala | torna De Ligt

(Di martedì 19 ottobre 2021) Massimilianoha diramato la lista dei giocatoriper, sfida valida per la terza giornata della Champions League 2021/2022. Come annunciato dallo stesso tecnico bianconero in conferenza stampa, ancora assente Paulo, che tornerà a disposizione contro l’Inter, mentre è presente Matthijs De. Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin. Difensori: De Sciglio, Chiellini, De, Danilo, Cuadrado, Alez Sandro, Bonucci, Rugani. Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Bernardeschi, Chiesa, Locatelli, Bentancur, Kulusevski. Attaccanti: Morata, Kean. SportFace.

