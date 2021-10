Ultime Notizie Roma del 19-10-2021 ore 19:10 (Di martedì 19 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buona sera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno nell’immediatezza dei fatti Ho chiesto al capo della polizia una dettagliata ricostruzione delle criticità che occorre riconoscere hanno contrassegnato la gestione dell’ordine pubblico di quel Ministro dell’Interno Luciana lamorgese un’informativa alla camera sugli scontri a Roma È palese che non si sia riusciti a contenere tutti i propositi criminali da cui era mossa la parte Lorenza dei manifestanti aggiunge specie è quella sfigata da elementi più politicizzati il Ministro dell’Interno respinge le accuse di strategia dell’attenzione fai lamorgese sottolinea il deficit di sicurezza determinato dalla situazione che ha superato ogni ragionevole previsione non deve più ripetersi e determinata Dopo circa un’ora e mezza la cabina di regia ... Leggi su romadailynews (Di martedì 19 ottobre 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buona sera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno nell’immediatezza dei fatti Ho chiesto al capo della polizia una dettagliata ricostruzione delle criticità che occorre riconoscere hanno contrassegnato la gestione dell’ordine pubblico di quel Ministro dell’Interno Luciana lamorgese un’informativa alla camera sugli scontri aÈ palese che non si sia riusciti a contenere tutti i propositi criminali da cui era mossa la parte Lorenza dei manifestanti aggiunge specie è quella sfigata da elementi più politicizzati il Ministro dell’Interno respinge le accuse di strategia dell’attenzione fai lamorgese sottolinea il deficit di sicurezza determinato dalla situazione che ha superato ogni ragionevole previsione non deve più ripetersi e determinata Dopo circa un’ora e mezza la cabina di regia ...

