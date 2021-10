Tor Sapienza | punta un coltello e ruba l’orologio al passante | ghanese fermato in un casolare abbandonato

(Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, gli hato uncontro e ha intimato al poverodi consegnarliche indossava al polso. La fuga del rapinatore da Tor, però, un 30ennesenza fissa dimora e con precedenti, è durata davvero poco. Neanche il tempo di mettere a segno il colpo e di estorcere il bottino, sotto minaccia, e i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma recepito l’allarme, si mettono sulle sue tracce. E come prima cosa si dirigono in via Gino Severini, a Tor, dove un 40enne romano ha appena denunciato la rapina subìta, in pieno pomeriggio, da un uomo armato di… Tor, 30ennerapina unsotto la minaccia di un ...

Lo scorso pomeriggio, a seguito di una richiesta giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti in via Gino Severini, a, dove un 40enne romano era stato appena rapinato da un uomo armato ...Lo scorso pomeriggio, a seguito di una richiesta giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti in via Gino Severini, a, dove un 40enne romano era stato appena rapinato da un uomo armato ...I carabinieri del Nucleo radiomobile hanno arrestato un 30enne del Ghana, senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa di rapina. Domenica pomeriggio, a seguito di una richiesta giunta ...ROMA - Il La Rustica RRdP ha festeggiato la prima vittoria in campionato. La squadra del presidente Tonino D’Auria ha violato il campo del Centro Sportivo Primavera con un prezioso quanto pesante 2-1: ...