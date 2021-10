Strappare Lungo i Bordi: su Netflix debutta la prima serie tv di Zerocalcare. Trama e data di uscita (Di martedì 19 ottobre 2021) Strappare Lungo i Bordi, il primo film d'animazione del famoso fumettista Zerocalcare, debutterà ufficialmente su Netflix il 17 novembre 2021. In occasione della Festa del Cinema di Roma c'è stata la prima mondiale dei due episodi. La serie tv di Zerocalcare è stata prodotta da Movimenti Production insieme a BAO Publishing. Strappare Lungo i Bordi avrà 6 episodi di 15 minuti e ciascuno di essi sarà ambientato nel particolare mondo narrativo creato dall'autore. Di che cosa parlerà la serie tv di Zerocalcare? Ecco la Trama ufficiale Tra flashback e ricordi del passato fino ai giorni nostri, Zerocalcare percorre un viaggio «allucinato» ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 19 ottobre 2021), il primo film d'animazione del famoso fumettista, debutterà ufficialmente suil 17 novembre 2021. In occasione della Festa del Cinema di Roma c'è stata lamondiale dei due episodi. Latv diè stata prodotta da Movimenti Production insieme a BAO Publishing.avrà 6 episodi di 15 minuti e ciascuno di essi sarà ambientato nel particolare mondo narrativo creato dall'autore. Di che cosa parlerà latv di? Ecco laufficiale Tra flashback e ricordi del passato fino ai giorni nostri,percorre un viaggio «allucinato» ...

