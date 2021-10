Scoperta stella a intermittenza: si accende e si spegne ogni mezz'ora (Di martedì 19 ottobre 2021) C'è una stella che lampeggia in cielo: fa parte di una coppia di nane bianche , TW Pictoris, situate a 1.400 anni luce di distanza dalla Terra, e si accende e si spegne ogni mezz'ora. A scoprirla ... Leggi su quotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) C'è unache lampeggia in cielo: fa parte di una coppia di nane bianche , TW Pictoris, situate a 1.400 anni luce di distanza dalla Terra, e sie si'ora. A scoprirla ...

