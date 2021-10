Advertising

ilcirotano : Sciarpe, cori e grande fiducia: l'arrivo dei tifosi rossoneri a Porto - - alessioorione : RT @JWS_Italia: #JuveChelsea. 16,871 fans. Grande atmosfera pur con qualche dettaglio stonato. Pochi, per fortuna, visto che il grande pubb… - JWS_Italia : #JuveChelsea. 16,871 fans. Grande atmosfera pur con qualche dettaglio stonato. Pochi, per fortuna, visto che il gra… - francoeffe1964 : @AroundTurin @CucchiRiccardo @forumJuventus 'Dai,oggi andiamo allo Stadio'.. Il panino al baracchino Il 'caffè Bo… -

Ultime Notizie dalla rete : Sciarpe cori

Il Cirotano

Questa sera alle 21:00 il Milan affronterà il Porto in Champions League: Alessandra Bocci fa il punto sull'arrivo dei tifosi nella città portogheseAl grido di 'libertà' e intonandocontro il presidente del Consiglio Mario Draghi, i ... In testa al corteo, tra le varie persone, un piccolo gruppo di militanti cone cappucci neri e con ...«Finalmente torniamo nella Nord». Il Popolo rossoblù è in festa a Piazza Alimonda con cori, bandiere e sciarpe. Ora i tifosi si stanno dirigendo verso il Ferraris per incitare il Genoa nell’importanti ...È quasi tutto pronto per il fischio d'inizio di Lazio-Inter, match valido per l'ottava giornata di Serie A 2021/22. L'atmosfera all'Olimpico è semplicemente da ...