Novena a San Giuda Taddeo che risolve le questioni impossibili (Di martedì 19 ottobre 2021) Migliaia di persone invocano quotidianamente il suo intervento e molte loro preghiere sono state esaudite in modo miracoloso, anche quando la domanda sembrava senza speranza. Dio ha concesso a San Giuda Taddeo poteri straordinari ed è specialmente in casi difficili che il suo mirabile aiuto viene esperimentato. Ci prepariamo con la preghiera alla festa di L'articolo proviene da La Luce di Maria.

