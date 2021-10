Advertising

Corriere : Green pass, niente rinvio e niente tamponi calmierati: Draghi va avanti sulla sua linea - MediasetTgcom24 : Picco di malattie nel giorno del Green pass, l'Ordine dei medici agli iscritti: 'Niente certificati al telefono, è… - RaphaelRaduzzi : Incontro alla Copenhagen Business School, alma mater di @MicSodano. Niente green pass e tamponi gratuiti all'estern… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Niente green pass, all'Ars due parlamentari restano fuori - - CorriereCitta : Niente green pass, all’Ars due parlamentari restano fuori -

Ultime Notizie dalla rete : Niente green

la Repubblica

... agli italiani è interessato poco o. Più le reti si affannano a mettere su ore e ore di ... Porro ha scelto temi come lo sgombero del porto di Trieste, il vaccino e ilPass, argomenti che ...... se non ha capito quello che stava succedendo è grave, se lo ha capito e non ha fattoè ...di Forza Nuova alla sede della Cgil il 9 ottobre scorso in occasione della manifestazione dei No...Nulla da fare per due deputati dell'Assemblea Regionale Siciliana di Attiva Sicilia. Una guardia giurata ha chiesto ad entrambi di esibire il Green pass e ...Niente commenti politici per gli insegnanti? C'è chi dice sì. La politica, si sa, infiamma il popolo soprattutto in questo periodo tra green pass ed elezioni amministrative. Un docente o un preside pu ...